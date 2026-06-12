В Азербайджане в 2025 году от чрезмерного ожирения (индекс массы тела выше 30) страдали около 814 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по статистике.

Этот показатель составил 9,3% среди мужчин и 10,6% среди женщин.

Среди лиц в возрасте 15–19 лет, общая численность которых в стране составляет 797 700 человек, чрезмерное ожирение составило 0,7%, в возрастной группе 20–44 лет (общая численность 649 200 человек) — 4,3%, в возрастной группе 45–64 лет (2 408 100 человек) — 16,4%, а среди населения в возрасте 65 лет и старше (1 012 300 человек) — 19,3%.

Согласно данным, в возрастной группе 15–19 лет этот показатель составил 0,5% среди юношей и 0,8% среди девушек. Среди лиц в возрасте 20–44 лет уровень ожирения у мужчин составил 5,5%, у женщин — 3,1%. В возрастной группе 45–64 лет показатель у мужчин составил 15,2%, у женщин — 17,6%, а среди населения старше 65 лет — соответственно 15,3% и 22,6%.

Результаты исследования показывают, что случаи чрезмерного ожирения возрастают с увеличением возраста, и самый высокий показатель зафиксирован среди женщин старше 65 лет.