Главное управление государственной дорожной полиции и Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратились к выпускникам, родителям и водителям в связи с проведением мероприятий по случаю «Последнего звонка» и Дня выпускника.

В дорожной полиции поздравили выпускников с окончанием школы и пожелали им успехов, одновременно напомнив о необходимости соблюдения правил безопасности. В ведомстве отметили, что в предыдущие годы фиксировались случаи, когда несовершеннолетние пытались управлять автомобилями, принадлежащими родителям или родственникам, что нередко приводило к серьезным ДТП и трагическим последствиям.

Полиция подчеркнула, что управление транспортным средством без водительских прав, а также передача автомобиля лицу, не имеющему права управления, недопустимы. Отдельно было обращено внимание на необходимость соблюдения установленных возрастных ограничений для управления электросамокатами, а также наличия соответствующей категории прав для мопедов и мотоциклов.

Родителей призвали усилить контроль за детьми и не допускать действий, которые могут угрожать их жизни и здоровью. Кроме того, компании и частных лиц, занимающихся прокатом автомобилей, призвали не передавать транспорт несовершеннолетним и лицам без водительских удостоверений.

В связи с праздничными мероприятиями полиция будет работать в усиленном режиме возле школ, мест массового скопления выпускников и на участках с интенсивным движением.

В свою очередь, МЧС предупредило о возможном увеличении транспортной нагрузки и случаев хаотичной парковки возле учебных заведений и площадок проведения мероприятий. Ведомство напомнило водителям о необходимости беспрепятственно пропускать пожарные и спасательные автомобили, а также парковать машины только в разрешенных местах, не создавая помех для движения спецтехники.

В министерстве подчеркнули, что неправильная парковка может затруднить прибытие экстренных служб к месту происшествия и помешать оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения и требования безопасности во время праздничных мероприятий.