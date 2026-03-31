Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в столице Ирана получил повреждения в результате атак на город — ударной волной выбило оконные стекла, никто из сотрудников организации не пострадал.

Как передает ТАСС, об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В течение последних двух ночей в районе офиса ВОЗ в иранской столице Тегеране наносились удары, в результате которых были выбиты оконные стекла, — написал он в Х. — К счастью, все сотрудники офиса ВОЗ в Иране находятся в безопасности, и никто не пострадал».

Гебрейесус подчеркнул, что подобные удары «недопустимы и должны быть предотвращены любой ценой» с учетом того, что местонахождение помещений ВОЗ и других агентств ООН хорошо известно.