Великобритания направляет дополнительные военные силы на Ближний Восток для усиления обороны союзников.

Как передает Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

В рамках мер Великобритания развернет систему противовоздушной обороны Sky Sabre в Саудовской Аравии, а также продлит миссию истребителей Typhoon в Катаре.

Кроме того, дополнительные подразделения и системы ПВО направлены в Бахрейн и Кувейт.

По словам Хили, лучшие силы Великобритании будут задействованы для защиты партнеров в регионе Персидского залива.