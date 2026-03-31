Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара США и Израиля.

Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди.

«Выражаю соболезнования <…> по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников», — приводит текст его заявления агентство Tasnim.