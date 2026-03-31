Геополитические события в мире серьезно изменили карту международного образования. Страны Ближнего Востока, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, теряют популярность среди азербайджанских студентов из-за вопросов безопасности, Украина практически также выпала из списка направлений из-за продолжающегося конфликта, а к обучению в России относятся с всё большей осторожностью. Об этом в интервью Minval рассказал эксперт по образованию за рубежом Мурсал Алиев.

— Насколько безопасно сегодня отправлять ребенка учиться за рубеж на фоне текущей геополитической ситуации?

— Сложно однозначно сказать, когда лучше посылать ребенка учиться за рубеж, поскольку на протяжении последних почти десяти лет мир регулярно сталкивается с различными кризисами — пандемией, военными конфликтами, природными катаклизмами и другими вызовами. Поэтому откладывать обучение за границей не стоит: в разные периоды истории всегда возникали те или иные сложности, но это не становилось препятствием для получения образования. В то же время при выборе страны необходимо учитывать фактор безопасности. Очевидно, что не следует рассматривать направления, где ведутся боевые действия — например, такие страны, как Украина.

— Изменился ли поток студентов из Азербайджана за последний год?

— На данный момент общее число студентов из Азербайджана, обучающихся за рубежом, оценивается примерно в 10 тысяч человек ежегодно, однако эта статистика требует уточнения. При этом за последний год заметно сократился поток студентов из Азербайджана в Турцию и Украину. В случае с Украиной снижение превышает 70% из-за продолжающегося военного конфликта. К Турции интерес также снизился — примерно на 30–40%, что связано с существенным ростом стоимости обучения (на 40–50%) и удорожанием проживания. В результате абитуриенты всё чаще выбирают альтернативные направления. Наибольшую популярность в настоящее время набирают страны Европы, особенно Восточной Европы. Тем не менее Турция, несмотря на подорожание, по-прежнему остаётся одним из востребованных направлений для обучения за рубежом среди азербайджанцев.

— Какие страны считаются наиболее безопасными для иностранных студентов?

— На сегодняшний день к наиболее безопасным направлениям для обучения можно отнести скандинавские страны, государства Западной Европы — такие как Германия, Италия, Великобритания и другие. Однако из-за высоких расходов на обучение и проживание поток студентов туда относительно невелик. Наибольшей популярностью среди них пользуется Италия, где существует возможность бесплатного или льготного обучения.

Следующим по востребованности направлением остаётся Турция. Несмотря на рост цен, эта страна по-прежнему привлекает студентов и часто рассматривается как «тихая гавань» для получения образования за рубежом. Многие выбирают Турцию для обучения по таким направлениям, как медицина, компьютерная инженерия и другим востребованным специальностям.

— Есть ли страны, куда вы сейчас не рекомендуете отправлять детей?

— Ситуация с выбором стран для обучения за рубежом заметно изменилась. Если раньше одним из самых популярных направлений был Дубай, то политическая напряжённость вокруг Ирана серьёзно повлияла на восприятие этой страны. Многие студенты были вынуждены вернуться, часть из них понесла финансовые потери, и интерес к обучению в ОАЭ заметно снизился. Конфликт показал уязвимость региона с точки зрения безопасности, что стало важным фактором для родителей при принятии решений.

Аналогичная ситуация наблюдается и в ряде других стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию — они также теряют популярность среди абитуриентов. Украина практически полностью выпала из списка направлений из-за продолжающегося конфликта. Любопытно, что и Россия, несмотря на прежнюю популярность среди азербайджанских студентов, сейчас рассматривается с осторожностью. Это связано как с политической ситуацией, так и с опасениями абитуриентов относительно признания российских дипломов в европейских странах, особенно если студент планирует продолжить обучение в Европе.

— С какого возраста безопасно отправлять ребенка учиться за границу?

— По поводу возраста могу сказать следующее: если у ребёнка уже есть языковая база — он владеет английским или другими языками, например, итальянским, немецким — или есть реальные планы учиться за рубежом, то с 9 класса (примерно с 14–15 лет) можно начинать подготовку к иностранному образованию. Оптимальным вариантом является обучение за границей на уровне бакалавриата. Магистратура, конечно, тоже важна, но, если ребёнок получит качественное образование бакалавра за рубежом, в дальнейшем магистратура может и не понадобиться, поскольку сильный диплом бакалавра уже даёт хорошие возможности для карьерного роста или собственного бизнеса. Поэтому я считаю, что уже с 11-о класса ребёнок может поехать учиться за границу.

— Какую страну для своего ребенка и почему выбрали бы Вы?

— Если бы я сам сегодня отправлял своего ребёнка учиться за рубежом, в первую очередь я бы выбрал Турцию. Во вторую очередь — либо Германию, либо Великобританию, потому что у этих стран уже есть устоявшиеся стандарты образования, развитая система и международное признание дипломов. Поэтому, без сомнений, Турция, Германия и Великобритания являются самыми популярными направлениями для обучения.

— Во сколько обойдется обучение за рубежом?

— В Турции обучение в государственных университетах начинается примерно от 1000–1500 манатов в год — это касается таких направлений, как экономика и менеджмент. Медицинское образование стоит дороже: от 1000 долларов в год и выше. В частных университетах Турции стоимость значительно выше: на таких факультетах, как экономика, менеджмент, право и компьютерная инженерия, обучение начинается примерно от 3000 долларов в год, а медицина — от 10–15 тысяч долларов.

В Европе поступить на медицинские факультеты достаточно сложно. В частных университетах стоимость обучения по медицине может достигать 20–30 тысяч евро в год. Что касается других направлений, таких как экономика и менеджмент, в странах Восточной Европы обучение обычно стоит от 3500 до 5000 евро в год.

В странах Западной Европы, таких как Германия, Франция и Италия, ситуация иная: в государственных университетах обучение, как правило, бесплатное. Однако в частных вузах обучение платное и начинается примерно от 5–7 тысяч евро в год.