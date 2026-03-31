В Азербайджане ужесточены требования к выдаче разрешений на осуществление внутренних заказных перевозок.

Это нашло отражение в изменениях в Закон «Об автомобильном транспорте», утверждённых президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, для получения разрешения на нерегулярные пассажирские перевозки, а также регулярные международные и междугородние (межрайонные) перевозки требуется наличие документов, подтверждающих обязательное страхование.

Речь идёт об обязательном страховании от несчастных случаев пассажиров, страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также страховании водителей от утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний.