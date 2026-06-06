В прошлом учебном году образование в США получили 1329 студентов из Азербайджана, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон на выставке «Образование в США», организованной посольством США и EducationUSA.

По её словам, рост числа студентов из Азербайджана фиксируется уже четвёртый год подряд и отражает высокий интерес к американскому образованию.

Она также отметила, что выпускники получают не только академические знания, но и международный опыт, который способствует развитию страны. «Они становятся мостом между культурами, устанавливают прочные связи и возвращаются домой с новыми идеями и взглядами, которые способствуют развитию Азербайджана», — отметила дипломат.