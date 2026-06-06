Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует умеренное ускорение экономического роста в Азербайджане до 2% в 2026 году после замедления, ожидаемого в 2025 году.

По оценкам аналитиков, поддержку экономике окажут сдержанная бюджетно-фискальная политика и умеренные темпы роста кредитования, которые частично компенсируют влияние высоких цен на энергоносители.

При этом Fitch ожидает ускорения инфляции: в 2026 году среднегодовой уровень может составить 6,1% против 5,6% годом ранее.

Рост цен, по мнению агентства, будет связан с увеличением логистических расходов, подорожанием продовольствия и повышением регулируемых тарифов. Однако часть инфляционного давления может быть компенсирована укреплением маната по отношению к валютам основных торговых партнеров.

В январе–апреле текущего года ВВП Азербайджана вырос на 0,2% в годовом выражении и составил около 39,9 млрд манатов.