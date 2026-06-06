ЦИК Армении отказалась удовлетворить требование партии «Республика» об отстранении от парламентских выборов блока «Сильная Армения», который возглавляет Самвел Карапетян.

Как сообщил председатель ЦИК Ваагн Овакимян, комиссия приняла решение отклонить обращение о признании недействительной регистрации избирательного блока.

Заявление о снятии «Сильной Армении» с выборов было подано партией «Республика» 5 июня — за два дня до голосования.

На фоне этого в Москве заявили о недопустимости подобных шагов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Армении предпринимаются попытки «нанести ущерб демократическому процессу» и, возможно, снять с выборов оппозиционные силы.

Ранее Песков заявил, что руководство Армении пытается искусственно поставить страну перед выбором между ЕС и ЕАЭС.