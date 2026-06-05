Снижение уровня Каспийского моря уже оказывает влияние на экосистемы, экономику и жизнь прибрежных сообществ, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев в рамках Всемирного дня окружающей среды (WED).

«Обсуждаемый сегодня вопрос имеет важное значение. Снижение в последние годы уровня Каспийского моря вызывает серьезную обеспокоенность, а его последствия уже отражаются на экосистемах, экономике и жизни прибрежных сообществ», – отметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что вопросы охраны окружающей среды требуют общей ответственности и совместных усилий.

По его словам, специалисты продолжают изучать факторы, влияющие на снижение уровня моря. В центре внимания находятся климатические изменения, объем речного стока, гидрологические процессы и особенности водопользования. Замминистра добавил, что в научном сообществе рассматриваются различные подходы к оценке причин происходящих изменений.

Кроме того, в связи со снижением уровня Каспийского моря были созданы двусторонние экспертные рабочие группы. По словам Гаджиева, эти площадки обеспечивают обмен информацией и опытом, способствуют развитию научного сотрудничества, а в дальнейшем особое значение приобретут расширение научных исследований и наблюдений, обмен данными и укрепление взаимодействия между прикаспийскими государствами.