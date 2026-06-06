Любой вопрос — и в ответ обязательно звучит «Азербайджан». Даже комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог обойтись без упоминания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Почему Владимир Зеленский не должен был приехать в Армению? Когда Армения и Азербайджан находились в состоянии конфликта, разве Ильхам Алиев не ездил в Россию?», — заявил он в интервью местному телевидению.

Похоже, Пашинян до сих пор не понял простую вещь: ни он сам, ни его страна не являются для Азербайджана равными величинами. Но в Ереване продолжают упорно сравнивать несравнимое.