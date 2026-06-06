Туркменистан привержен развитию сотрудничества с братским Азербайджаном. Об этом президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на встрече с находящимся с визитом в этой стране министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

Бердымухамедов выразил уверенность, что мероприятия в рамках Дней культуры Азербайджана в Туркменистане внесут важный вклад в развитие культурных связей между двумя странами.

Керимли, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с братским Туркменистаном, и отметил роль взаимных дней культуры в укреплении связей.

Собеседники отметили, что сотрудничество между двумя странами динамично развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Бердымухамедов напомнил об успешном проведении Дней культуры Туркменистана в Азербайджане в октябре прошлого года. Он выразил уверенность в том, что общее историко-культурное наследие создает прочную основу для дальнейшего углубления межгосударственного диалога и подтвердил приверженность Туркменистана развитию сотрудничества с братским Азербайджаном.