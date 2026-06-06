На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, на месте работают пожарные расчеты, сообщил Информационный центр правительства Тюменской области.

Очевидцы сообщают, что незадолго до начала пожара видели в небе беспилотники. Однако местные власти опровергают эту версию.

По их данным, возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса.

«Информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Полтавская нефтебаза в Усть-Лабинске в Краснодарском крае России загорелась после атаки дронов