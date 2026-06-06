Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная атака беспилотников на Санкт-Петербург и Краснодарский край стала ответом на отказ президента России Владимира Путина завершить войну.

«Эту войну пора заканчивать. Но российский руководитель хочет продолжать воевать. Поэтому против этой агрессии действуют украинские санкции.

Минувшей ночью наши дроны преодолели около 1000 километров до региона Санкт-Петербурга — к арсеналам ВМФ противника и базе в Кронштадте. Также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского края и нанесли удар по нефтебазе.

Это важные результаты совместной работы военнослужащих ВСУ, СБУ и ГУР. России необходимо завершить свою войну и прекратить удары по людям. Любые проявления несправедливости в отношении Украины получат справедливый ответ», — написал он на своей странице в Telegram.