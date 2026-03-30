Страховые компании не могут отказать в страховании домов и коммерческих объектов, находящихся в зоне постоянных затоплений. Об этом Minval сообщил руководитель отдела по связям с общественностью страховой компании Meqa Sığorta Эмиль Агабагиров.

В последние годы владельцы жилых домов и коммерческой недвижимости всё чаще становятся жертвами природных катаклизмов. Очередным подтверждением этому стали интенсивные осадки, выпавшие в конце марта: в Азербайджане сотни зданий, магазинов и автомобилей оказались под водой. Наиболее серьёзно пострадали объекты в Баку и на Абшеронском полуострове. При этом выяснилось, что у многих из них отсутствовал страховой полис, который мог бы покрыть ущерб от подтоплений.

Подобная ситуация наблюдается уже не первый год. Климатические изменения, а также неподготовленность существующей городской канализационной инфраструктуры к обильным осадкам усугубляют проблему. В результате целые районы столицы — Бинагадинский, Сураханский, Сабунчинский, а также посёлки Сулутепе, Баладжары, Масазыр и город Хырдалан фактически оказались в зоне регулярных подтоплений.

На этом фоне у владельцев недвижимости и бизнеса растут опасения: они не исключают, что страховые компании могут пересмотреть свою политику и в будущем откажутся страховать объекты, расположенные в зонах повышенного риска.

В беседе с Minval Агабагиров отметил, что страхование недвижимости, коммерческих объектов и бизнеса регулируется Законом АР «Об обязательных страхованиях». В нем прописаны виды страхования, которые являются обязательными для граждан и юридических лиц. По закону, на данный момент страховые компании не вправе отказывать гражданам в страховании домов и коммерческих объектов, даже если здания будут постоянно затапливаться.

Агабагиров пояснил, что среди основных видов обязательного страхования: обязательное страхование недвижимого имущества и обязательное страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости.

В случае с первым страховой продукт распространяется на квартиры, жилые дома и коммерческие объекты. Данный страховой полис покрывает риски пожара, взрыва, затопления и стихийных бедствий. В Баку стандартная страховая премия для жилья составляет 50 манатов, в то время как полис покрывает ущерб до 25 000 манатов. Без него ответственность за ущерб полностью ложится на плечи владельца.

В свою очередь, Обязательное страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости защищает от ущерба, причиненного третьим лицам. Например, если пожар или затопление из вашей квартиры повредили соседям имущество, или если пострадали автомобили или другие объекты. При этом стандартный лимит покрытия составляет около 50 тысяч манатов.

По словам Агабагирова, обязательное страхование имущества осуществляется в Азербайджане с 2011 года. Оно распространяется на всех владельцев жилых и нежилых помещений или арендаторов.

«Отмеченные случаи затоплений покрываются страховкой. За неимением полиса ответственность за устранение последствий остается в поле ответственности владельцев домов, арендаторов или предпринимателей. На самом деле страховать недвижимость очень важно, но, к сожалению, предприниматели этого не делают, а потом пытаются застраховать все после инцидента. Естественно, что они вновь могут обратиться за страховкой, но только страховщик не станет покрывать предыдущий ущерб», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что владельцы объектов, пострадавших от затопления также, как и собственники жилых домов, имеют право оформить страховой полис в дальнейшем, даже если их имущество находится в зоне повышенного риска подтоплений. При этом обязательным условием является наличие всех необходимых документов. В частности, для коммерческой недвижимости это может быть договор аренды или выписка из государственного реестра недвижимости, оформленная на имя владельца.

Однако, если речь идет о добровольных видах страхования, то, как следует из самого названия, условия, гарантии, а также размеры страховых взносов и выплат могут меняться. Это связано с тем, что параметры страхования согласовываются между сторонами, а уровень риска в каждом конкретном случае может различаться. При этом речь идет не только о недвижимости, но и о характере деятельности, а также о видах предоставляемых услуг и реализуемых товаров.

Для страхования коммерческого объекта страховщик может потребовать ряд документов. Речь идет не только о документах на недвижимость, но и о подтверждающих документах на товар — например, накладных или чеках. Это необходимо для оценки стоимости имущества, поскольку страховая компания рассчитывает возможные выплаты, исходя из себестоимости товаров.

Таким образом, в случае страхования компенсация будет выплачена с учетом реальных потерь клиента. Например, владелец магазина должен предоставить данные о среднем финансовом обороте торгового объекта, а также соответствующие документы, подтверждающие стоимость реализуемой продукции.

Если территория находится в зоне риска, то в случае с добровольным страхованием недвижимости или бизнеса, стоимость страхового полиса может быть завышенной, поскольку в добровольных видах страховки размеры сборов и выплат могут меняться в зависимости от обговоренных исключений.