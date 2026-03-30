В Баку подводят невесёлые итоги очередного «дождевого паводка». Целой серией язвительных мемов откликнулись на происшедшее социальные сети — от ироничных сравнений Баку с Венецией до созданных при помощи ИИ картинок, где пассажиров на затопленных улицах перевозят лодочки с эмблемой популярных агрегаторов такси. И пока одни высказывают своё мнение, другие работают.

МЧС эвакуировало из затопления 450 человек. Материальный ущерб пока не подсчитан, но, по всей видимости, цифры здесь будут впечатляющие, особенно в пересчёте на личное имущество граждан. Глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов провёл совещание и жёстко критиковал глав районных исполнительных властей, которые не справляются с ликвидацией последствий «дождевого паводка». Уже объявлен общегородской субботник — для ликвидации последствий недавних дождей.

На сей раз обошлось без погибших. Но во время одного из прошлых паводков в Баку два человека захлебнулись под мостом. Были погибшие и в регионах — в одном из районов погиб начальник строительного участка, спасая своих сотрудников, в другом — несколько нефтяников переходили по привычному броду речку и не справились с течением…

На этом фоне своё слово сказали и метеорологи. По их подсчётам, с 27 по 29 марта на Баку вылилось шесть месячных норм осадков!

А такая метеорология в условиях антропогенной среды коренным образом меняет дело. В те же дни, когда с последствиями «дождевого паводка» боролись в Баку, небывалые ливни накрыли и соседние страны Южного Кавказа. «Дождевой паводок» накрыл Дагестан, и здесь он был многократно сильнее, чем в Баку. Наконец, с той же проблемой столкнулись эмираты Залива. Быть может, на фоне войны эти новости не привлекли такого внимания, но в Шардже и Дубае тоже улицы превратились в «Венецию». И вряд ли в богатейших ОАЭ «начудили» наши чиновники. Причина в другом, и специалисты её очень хорошо знают: любая ливневая канализация строится с определённой пропускной способностью. А эта пропускная способность рассчитывается и закладывается исходя из представлений, сколько осадков может выпасть в течение суток, недели, месяца и т. д.

А климат, напомним в который уже раз, меняется. И меняется не по «линеечке». Одним из проявлений этого процесса является и рост интенсивности осадков. Именно интенсивности — это для города ключевой момент. Словом, если за два дня выпадает шесть месячных норм дождя, с такой нагрузкой не справится никакая ливневая канализация, которая на такие цифры просто не рассчитана. Городские власти могут — и должны! — оперативно ликвидировать последствия, но при таких рекордных дождях город всё равно будет заливать. Особенно с учётом своеобразной топографии Баку — столица Азербайджана расположена «амфитеатром», и дождь, хотим мы того или нет, будет стекать из нагорной части в нижнюю, то есть в центр.

И самое главное, из нынешней ситуации нет выхода, приятного во всех отношениях. Потому что здесь нужно не просто следить за состоянием «ливнёвки», а увеличить пропускную способность ливневой канализации. Где уже другие затраты, другие меры и другие масштабы работ: со строительством новых коллекторов, а значит, отведением каких-то территорий под них, с раскопанными улицами, где будут строиться новые коллекторы, и всё это — под привычное ворчание «опять улицы расковыряли», «на что деньги уходят — лучше бы подняли пенсии» и т. д. Не говоря о том, что и пропускную способность ливневой канализации необходимо заново рассчитать, чтобы не ошибиться.

И да, ворчание в социальных сетях здесь не поможет.