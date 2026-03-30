31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Днем в отдельных районах возможен дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Северо-восточный ветер к вечеру сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит +7…+10°, днем — +12…+17°.

Атмосферное давление повысится с 751 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах — интенсивные. В горных районах возможен снег и грозы. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +8…+11°, днем — +15…+20°, в горах ночью от -2 до -6°, днем — от -2 до +3°.