За два дня в Баку и на Абшеронском полуострове выпало осадков более чем в шесть раз больше нормы.

По данным Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, с 27 марта по утро 29 марта в столице и на полуострове зарегистрировано 143 мм осадков, что составляет 606% от месячной нормы. Это рекордное количество осадков за последние 38 лет.

Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован 21 марта 1988 года, когда суточное количество дождей достигло 36,8 мм (около 150% нормы).

По итогам месяца показатели также значительно превысили исторические значения. Если в марте 1988 года в Баку и на Абшероне выпало 83 мм осадков (352% нормы), то за первые 28 дней марта 2026 года этот показатель составил уже 151 мм — или 640% месячной нормы.

Таким образом, текущие показатели примерно в четыре раза превышают прежний суточный максимум и почти вдвое — месячный максимум.

По последним данным, в других регионах страны осадки также значительно превысили норму: Хачмаз – 66 мм (272%), Шабран – 52 мм (225%), Гусар – 82 мм (218%), Кюрдамир – 73 мм (213%), Гобустан – 88 мм (205%), Хызы – 92 мм (204%), Халтан – 72 мм (191%), Губа – 58 мм (154%), Грыз – 81 мм (146%), Нафталан – 24 мм (125%), Тертер – 32 мм (120%), Барда – 31 мм (116%), Шамахы – 83 мм (113%), Нефтчала – 31 мм (107%), Хыналыг – 39 мм (104%), Сабирабад – 30 мм (100%), Агдам – 33 мм (93%), Шахдаг – 65 мм (93%), Евлах – 22 мм (91%), Геранбой – 16 мм (83%), Шеки – 52 мм (82%), Имишли – 24 мм (80%), Зардаб – 23 мм (80%), Дашкесан – 41 мм (79%), Ширван – 22 мм (73%), Мингечевир – 21 мм (72%), Гядабэй – 28 мм (67%), Гёйча – 28 мм (64%), Бейлаган – 17 мм (60%), Ордубад – 18 мм (59%), Билясувар – 22 мм (59%), Шамкир – 15 мм (54%), Огуз – 44 мм (53%), Шахбуз – 22 мм (51%), Габала – 44 мм (49%).