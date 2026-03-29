В связи с улучшением погодных условий в Баку на участке дороги Зыгский круг — Аэропортовское шоссе восстановлен прежний скоростной режим, ранее сниженный до 20 км/ч из-за сильного дождя. Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники центра внесли соответствующие изменения в электронные информационные табло, а также сохранили предупреждающие знаки о скользкой дороге.

Водителей просят соблюдать установленные ограничения скорости для обеспечения безопасности на дороге.