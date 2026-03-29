За 28 марта сотрудники Министерство внутренних дел Азербайджана раскрыли 23 преступления, зарегистрированных за сутки, а также одно дело, оставшееся нераскрытым с предыдущих периодов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, задержан 51 разыскиваемый, в том числе 28 человек, находившихся в розыске как должники.

В ходе оперативных мероприятий выявлено 9 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 9 случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов. По подозрению в совершении преступлений задержаны 17 человек.

Также полиция обнаружила и изъяла более 21,6 кг наркотических средств.

В тот же день были найдены 8 человек, ранее объявленных пропавшими без вести после того, как они покинули место жительства, не уведомив родственников.

Кроме того, задержаны 3 человека, находившиеся в розыске по обвинению в мошенничестве.

В результате проведённых операций в различных районах страны из незаконного оборота изъяты 1 запал, 8 ружей и 100 патронов различного калибра.

В МВД подчеркнули, что мероприятия по борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков и оружия продолжаются.