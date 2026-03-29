Азербайджанский боец Тофик Мусаев одержал победу над чилийцем Игнасио Баамондес на турнире UFC Fight Night 271 в американском Сиэттле. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Мусаева.

Первый раунд остался за азербайджанским бойцом — в концовке он провёл тейкдаун и нанёс несколько точных ударов. Во втором раунде Мусаев оказался в тяжёлом положении, пропустив мощный удар и серию атак, однако сумел выстоять и перехватить инициативу. В партере он нанёс удар, в результате которого Баамондес получил рассечение — кровь залила октагон, но досрочно завершить бой не удалось.

Третий раунд прошёл более спокойно, что сыграло на руку Мусаеву. В итоге он уверенно довёл поединок до победы, записав на свой счёт первую победу в UFC.

Для Мусаева это был второй бой в UFC. В дебютном поединке, который прошёл в Баку, он уступил кыргызстанцу Мыктыбеку Оролбаю. Всего в карьере азербайджанец провёл 28 боёв, одержав 22 победы.

Баамондес, в свою очередь, ранее также выступал в Баку, где уступил азербайджанцу Рафаэлю Физиеву. В UFC на его счету девять боёв: шесть побед и три поражения.