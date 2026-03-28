Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Россию дружественной страной и заявил о намерении в скором времени совершить поездку в РФ.

Армянский премьер со своей политической командой проводит в субботу в Ереване встречи с согражданами. В ходе очередной из таких бесед на ярмарке в ереванском административном районе Малатия-Себастия гражданка попросила Пашиняна не портить отношения с Москвой, отметив, что у нее много родственников живет на территории Российской Федерации еще со времен Спитакского землетрясения 1988 года.

«О чем речь? Я вскоре отправлюсь в Россию. Мы сохраняем связи. Какой враг? Как? Россия — наш друг», — ответил Пашинян на опасения гражданки.