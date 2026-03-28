Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сегодня провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Информацию об этом распространил на офис премьер-министра Пакистана.

Стороны подробно обсудили продолжающиеся в регионе военные действия и усилия по достижению мира.

«Премьер-министр вновь заявил о том, что Пакистан решительно осуждает продолжающиеся атаки Израиля на Иран, в том числе нанесённые вчера удары по гражданской инфраструктуре. Он также подтвердил солидарность и поддержку Пакистана народу Ирана в этот трудный период», — говорится в сообщении.

Шахбаз Шариф проинформировал президента Ирана о дипломатических усилиях Пакистана, направленных на взаимодействие с США, странами Персидского залива и исламскими государствами с целью создания благоприятной среды для мирных переговоров.

«Он подчеркнул твёрдую поддержку мирной инициативы Пакистана и выразил надежду на то, что будет найден совместный путь к прекращению враждебных действий», — говорится в сообщении.