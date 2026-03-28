Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

По его словам, Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Политик уточнил, что в настоящее время команды двух стран финализируют детали соглашения.

Зеленский отметил, что для Украины помощь Эмиратам принципиально важна, поскольку «террор нигде в мире не должен брать вверх». Президент подчеркнул, что Украина открыта для совместной работы, которая в стратегической перспективе укрепит и защитит народы двух стран.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в ОАЭ, удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива.