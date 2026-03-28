В Азербайджане службы водоснабжения работают в усиленном режиме из-за сильных дождей.

Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов и подведомственные службы, включая Объединённую службу водоснабжения крупных городов, усилили работу из-за интенсивных осадков.

Управление дождевыми водами в зоне крупных городов контролируется Оперативным штабом. Данные о ситуации в уязвимых районах поступают в Центр вызовов 955 и через социальные сети, после чего обрабатываются с помощью Географических систем управления (ГИС).

Во всех водоканалах продолжается работа по отведению дождевой воды, очистке территорий и перенаправлению стоков в существующие коллекторы. Для этого используются различные виды техники, а работы ведутся круглосуточно.