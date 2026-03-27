О том, какой рывок совершила Астана на мировом рынке; сколько заработает Россия на первой малой АЭС в Узбекистане; чем стал Китай для Туркменистана и ином – в нашем обзоре.

В середине мая город Туркестан примет саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления перед общественностью Туркестанской области. Он подчеркнул, что на фоне усиливающейся геополитической турбулентности, энергетических рисков и трансформации глобальных логистических цепочек значение подобного формата сотрудничества существенно возрастает.

Напомним, в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан. Статус наблюдателя имеют Туркменистан и Венгрия. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

На саммите обсудят вопросы развития Среднего коридора, углубления торгово-экономических связей стран Организации, координации в сфере энергетики и инфраструктуры.

Казахстан

Минобороны Казахстана усилило контроль над Военно-морскими силами страны, отработавшими защиту Каспия от возможных угроз. По данным ведомства, в частности, в Актауском гарнизоне первый замглавы Минобороны — начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Каныш Абубакиров провел всестороннюю проверку готовности Военно-морских сил.

Также на ракетно-артиллерийском корабле «Орал» проинспектирована готовность систем вооружения, навигации и радиотехнического оборудования. Кроме того, начальник Генштаба проверил готовность противодиверсионного катера «Кайсар» и спецподразделений к защите казахстанской акватории Каспийского моря и портовых зон от возможных подводных и надводных угроз.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Военно-морские силы Казахстана играют ключевую роль в обеспечении региональной стабильности, а их модернизация остается одним из приоритетных направлений.

Казахстан совершил резкий рывок на мировом рынке стратегических металлов: страна фактически с нуля вошла в тройку крупнейших производителей вольфрама, одного из ключевых ресурсов для высокотехнологичных отраслей, передает inbusiness.kz со ссылкой на телеграм-канал «Геостатистика».

Отмечается, что произошло это по итогам запуска Богутинского месторождения, и «Этот результат стал неожиданным для рынка, поскольку ранее страна не входила в число ведущих производителей данного металла».

Согласно представленным данным, в 2025 году Казахстан достиг уровня добычи 2 400 тонн, что позволило ему сразу закрепиться среди мировых лидеров. Опережают его лишь Китай (67 000 тонн) и Вьетнам (3 000 тонн).

Впервые в истории страна начала экспорт вольфрамовой продукции. Весь объем поставок вольфрамовых руд и концентратов направлен в Китай. Общая выручка от экспорта составила 71 млн долларов.

Аналитики отмечают, что выход Казахстана на рынок вольфрама имеет стратегическое значение: этот металл широко используется в производстве электроники, оборонной промышленности и энергетике; спрос на него остается стабильно высоким.

Сообщается также, что в долгосрочной перспективе развитие отрасли может принести мультипликативный эффект для экономики Казахстана – «Речь идет не только о росте экспортной выручки, но и о развитии переработки, создании рабочих мест и укреплении позиций РК в сегменте критически важных минералов».

Таким образом, выход Казахстана в топ-3 по добыче вольфрама стал не просто отраслевым достижением, а сигналом о формировании нового центра силы на мировом сырьевом рынке.

Ключевые аспекты поставок нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) стали предметом обсуждения между главами министерств энергетики Казахстана и Соединенных Штатов Америки.

По информации Минэнерго РК, речь шла об обеспечении стабильности мирового энергетического рынка, формировании альтернативных путей экспорта и расширении инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что общий объем инвестиций, вложенных американскими компаниями в энергетический сектор Казахстана, превысил 60 млрд долларов. Крупные американские корпорации, такие как ExxonMobil и Chevron, являются ключевыми партнерами в реализации таких масштабных проектов в РК, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. На них приходится около 70% всего объема добычи нефти в Казахстане.

Отдельное внимание было уделено вопросам логистики и гарантиям бесперебойных поставок энергоресурсов на мировые рынки. «Казахстанская сторона подтвердила готовность к конструктивному диалогу со всеми участниками процесса для обеспечения надежного транзита сырья. Участники встречи положительно оценили совместную работу по поддержанию внесанкционного статуса трубопровода, что является критически важным условием для сохранения баланса на глобальном энергорынке», — говорится в сообщении Минэнерго.

Стороны также затронули вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в частности, посредством нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан. Ожидается, что в ближайшее время объемы транспортировки нефти по соответствующему направлению возрастут.

Средний коридор через Азербайджан стал маршрутом экспорта казахстанской пшеничной муки в США — KTZ Express отправила 24 тонны этого продукта в Нью-Йорк по мультимодальному маршруту через Каспий, Кавказ и Атлантику, показав, что спрос на казахстанскую муку на внешних рынках продолжает расти.

Как информирует inbusiness.kz со ссылкой на Минсельхоз РК, груз был отправлен из Костаная в порт Актау, после чего мука «приплыла» по Каспийскому морю в порт Алат в Азербайджане, а затем через Черное море из порта Поти в Грузии – в Турцию (Средиземное море). На завершающем этапе маршрут проходит через Атлантический океан с доставкой в порт Нью-Йорка.

Общий транзитный срок составляет около 58 дней, при этом в KTZ Express подчеркивают, что компания контролирует перевозку от отправки до конечного пункта, подтверждая надежность и прозрачность логистической цепочки.

Узбекистан

Агентство по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана («Узатом») и российская корпорация «Росатом» подписали в Ташкенте «дорожную карту» по сотрудничеству в атомной и смежных областях, а также соглашение к контракту на строительство атомной электростанции. «Дорожная карта», передают центрально-азиатские СМИ, охватывает ключевые направления взаимодействия по проекту АЭС – такие как подготовка специалистов, информирование населения о современных ядерных технологиях, создание «атомного» города при станции.

Соглашением предусмотрена новая конфигурация станции. В соответствии с проектом, речь идет о строительстве двух энергоблоков большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ (по 1 ГВт), и двух энергоблоков с реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт (изначально предусматривалось строительство шести реакторов). Суммарная мощность объекта составит 2110 МВт.

На строительной площадке в Джизакской области РУз уже начаты бетонные работы в рамках проекта атомной станции малой мощности. Бетонную подготовку под здание реактора планируется завершить в апреле 2026 года. На этом этапе будет выровнено основание под фундамент, обеспечены гидроизоляция и заземление.

По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, подписанные документы закрепляют переход к новой модели реализации атомного проекта в Узбекистане, предусматривающей одновременное строительство энергоблоков разной мощности. Такая конфигурация, пояснил он, имеет технологические и экономические преимущества, «открывает новую страницу в развитии атомной энергетики».

Лихачев также заявил в интервью ТАСС, что проект строительства малой атомной электростанции в Узбекистане обеспечит российским предприятиям заказы на сумму 24,7 млрд долларов: «У нас очень много партнеров и среди частных компаний в России, и среди компаний с государственным участием. Только сооружение малого блока дает объем заказов до 2 трлн рублей, а с точки зрения занятости — … это около тысячи рабочих мест непосредственно в Российской Федерации. В терминах макроэкономических эффектов, это возврат инвестиций в РФ до полутора рублей на рубль, вложенный на этапе строительства, и до двух рублей на этапе эксплуатации атомной электростанции».

Всемирный банк выделил Узбекистану 200 млн долларов на развитие транспортного сектора страны. Речь, в частности, о реконструкции 91 км автомагистрали в Сурхандарье, соединяющей РУз с Таджикистаном, Кыргызстаном и Афганистаном, а также о разработке стратегии развития мультимодальных перевозок. Реализация проекта рассчитана на пять лет. Он предусматривает строительство и реконструкцию около 180 мостов и дренажных сооружений, защищающих от рисков наводнений.

В селах республики о наводнениях и любых экстренных ситуациях будут оповещать с минаретов мечетей, информирует kursiv.media. 272 мечети уже оборудовали специальными устройствами, передающими оповещения на громкоговорители. Система охватит семь регионов с населением 6,5 млн человек. Причем, сообщения слышны в радиусе от 500 до 2 тыс. м – как на улице, так и в помещениях.

Важным плюсом внедряемых технологий называется их устойчивость к сбоям, в частности, при отключении мобильной связи и электроэнергии. Отмечается также, что система раннего оповещения не только предупреждает об угрозах (наводнения, сели, оползни, засуха, лавинная опасность, и т.д.), но и объясняет возможный ущерб от них.

Казахстан и Узбекистан вложат миллиарды долларов в авиацию до 2030 года, сообщают центрально-азиатские СМИ. Так, к указанному сроку РК направит на развитие авиаинфраструктуры 4,3 млрд долларов, Узбекистан — 3,5 млрд долларов, передает Kursiv Uzbekistan. Поясняется, что совокупный парк воздушных судов РК увеличится до 216 единиц, РУз — до 180. Рост пассажиропотока в Казахстане ожидается до 26 млн человек ежегодно, в Узбекистане — до 24 млн.

Обе страны делают акцент на комплексном обновлении аэропортовой сети: в Узбекистане речь идет о строительстве 11 воздушных гаваней, в Казахстане предусмотрено развитие как крупнейших хабов, так и региональной инфраструктуры.

«Заявленные инвестиции и целевые индикаторы свидетельствуют о системном подходе государств региона к трансформации авиационного комплекса, что … способно усилить транспортную связность Центральной Азии и повысить ее конкурентоспособность на международных маршрутах», — информирует издание.

Кыргызстан

Страна впервые в своей истории начала самостоятельно печатать национальную валюту – сом. Президент Садыр Жапаров заявил, что это стало «историческим днем» для Кыргызстана. По его словам, ранее страна заказывала изготовление банкнот за рубежом и несла дополнительные расходы, однако теперь она вышла на уровень, позволяющий не только обеспечивать себя, но и выполнять заказы для других государств.

Лидер КР отметил, что Кыргызстан получил международный сертификат, подтверждающий соответствие всем необходимым стандартам при производстве денежных знаков.

Кроме того, в стране на высоком уровне налажен выпуск национальных документов — общегражданских паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и технических паспортов на транспортные средства.

По информации Жапарова, Кыргызстан готов печатать для других стран как валюту, так и государственные документы — заказы на выполнение соответствующих работ уже поступают от нескольких государств. Он подчеркнул, что уровень защиты продукции соответствует высоким международным требованиям, и это делает подделку практически невозможной. При этом стоимость услуг доступна.

Таджикистан

В то время как Душанбе готовится к историческому транзиту власти (выборам президента страны, которые пройдут в 2027 году), западные структуры разворачивают сеть проектов, призванных превратить электоральный процесс в театр абсурда с громкими скандалами и уличными протестами, то есть – «научить Таджикистан демократии», пишет «Восточный экспресс 24».

В частности, некоммерческая организация Search for Common Ground, получившая «зеленый свет» от Брюсселя, запустила проект Javonistan. «Вакансии пестрят требованиями: высшее образование, опыт в западных НКО, локальные связи в Таджикистане. Срок контрактов — от года до двух, работа в Душанбе, финансирование из европейских фондов. Формально — развитие гражданского общества. Фактически — подготовка кадрового резерва для будущих «майданов»», — информирует издание. И подчеркивает: «Такая структура — классический пример инструмента, взращенного под крылом упраздненного американского USAID. Методика отработана до автоматизма: под лозунгами улучшения жизни внедряются технологии мягкой дестабилизации. Сегодня кураторы из ЕС координируют процесс из соседнего Узбекистана, используя его как плацдарм для проникновения в таджикское информационное и политическое пространство».

И далее: «Внутриклановые разногласия, естественные для любой политической системы, подаются как признак кризиса. Оппозиционные группы, базирующиеся за рубежом, получают сигнал: пора активизироваться. Западные «правдорубы» уже репетируют сценарий. В ход пойдут фейки о «заламывании рук журналистам», истории о «политзаключенных», вбросы о «фальсификациях». Цель — не информировать, а создавать эмоциональный фон, на котором легко разжечь протест. Политический спектакль готовится по лекалам, уже опробованным в других регионах».

Туркменистан

Ашхабад заявил о своем намерении на 60% нарастить экспорт природного газа в Китай. Ка сообщил председатель Халк Маслахаты (верхней палаты туркменского парламента) Гурбангулы Бердымухамедов китайскому телеканалу CGTN, сейчас КНР импортирует из Туркменистана порядка 40 млрд кубометров газа в год. Поставки осуществляются по магистральному трубопроводу Туркменистан–Китай транзитом через территории Узбекистана и Казахстана.

Для наращивания поставок туркменского газа в Китай ставка делается на увеличение объемов газодобычи на туркменских месторождениях. В частности, китайская госкорпорация CNPC займется освоением месторождения «Галканыш» (расчетная добыча — до 10 млрд кубометров в год).

По итогам 2025 года объем поставок туркменского газа в Китай в финансовом выражении составил 8,4 млрд долларов, то есть Поднебесная является главным покупателем туркменского топлива – на нее приходится до 80% всего газового экспорта республики.