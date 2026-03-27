По информации Национальной гидрометеорологической службы на 09:00 27 марта, на большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки, а в Шахдаге идёт снег. Высота снежного покрова в Шахдаге составляет 1 см.

Количество выпавших осадков составило в Астаре — 13 мм, в Лерике — 9 мм, в Джабраиле и Шахбузе — 7 мм, в Ярдымлы, Лянкяране и Бейлагане — 6 мм, в Дашкесане, Агдаме, Билясуваре и Ордубаде — 4 мм, в Тертере — 3 мм, в Горанбое, Имишли, Гёйгёле, Барде, Гядабее, Нафталане, Джульфе, Нахчыване и Шаруре — 2 мм, в Шамкире, Товузе, Балакяне, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Шамахы, Хызы, Губе, Гусаре, Зардабе, Нефтчале, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Садараке, Гяндже, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Гаджигабуле, а также в Баку и на Абшеронском полуострове — 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 21 м/с. В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесане, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.