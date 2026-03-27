Заведующий отделом газеты «Азербайджан», известный журналист, участник Отечественной войны Рашад Бахшалиев скончался в возрасте 48 лет. В прошлом году Р.Бахшалиев перенёс тяжёлую операцию на сердце. Сообщается, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Отметим, что Рашад Бахшалиев родился в 1978 году в городе Мингячевир. Окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. Долгие годы работал в газете «Шерг». Затем продолжил деятельность в официальном государственном печатном органе — газете «Азербайджан». Он являлся членом Союза парламентских журналистов.

В 2020 году, с началом Отечественной войны, Р. Бахшалиев вступил в ряды армии. В ходе войны воевал в звании офицера и был награждён несколькими медалями.