В Баку зафиксировано проседание дорожного покрытия на пересечении улиц Джалила Мамедгулузаде и Насиба бея Юсифбейли. Речь идет об участке, где ранее проводились ремонтные работы.

По предварительным данным, причиной обвала асфальта стала утечка воды, которая привела к размыву основания дороги. В результате на проезжей части образовался провал, создающий угрозу для движения транспорта, особенно с учётом интенсивного трафика на данном участке.

На месте также наблюдается выход воды, что подтверждает версию о повреждении подземных коммуникаций.

О произошедшем уже уведомлены коммунальные службы. Ожидается, что в ближайшее время будут проведены необходимые работы по устранению аварии и восстановлению дорожного покрытия.