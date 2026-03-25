Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило о рисках из-за дождливой погоды.

В Баку, а также в ряде регионов Азербайджан наблюдается дождливая погода, которая может привести к увеличению скользкости дорог, снижению видимости и возникновению дополнительных рисков при движении, сообщает ведомство, рекомендуя водителям и пешеходам быть особенно внимательными.

В частности, водителям советуют:

выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений,

следить за исправностью световых приборов в условиях дождя и тумана, по возможности отказаться от рискованных обгонов.

Пешеходам рекомендуется:

переходить дорогу только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть правильно оценивать скорость и расстояние до автомобилей,

проявлять повышенную осторожность в тёмное время суток и при плохой видимости.

По данным Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение нескольких дней.