Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило о рисках из-за дождливой погоды.
В Баку, а также в ряде регионов Азербайджан наблюдается дождливая погода, которая может привести к увеличению скользкости дорог, снижению видимости и возникновению дополнительных рисков при движении, сообщает ведомство, рекомендуя водителям и пешеходам быть особенно внимательными.
В частности, водителям советуют:
выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений,
следить за исправностью световых приборов в условиях дождя и тумана, по возможности отказаться от рискованных обгонов.
Пешеходам рекомендуется:
переходить дорогу только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть правильно оценивать скорость и расстояние до автомобилей,
проявлять повышенную осторожность в тёмное время суток и при плохой видимости.
По данным Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение нескольких дней.