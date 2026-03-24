Южный Кавказ вновь оказался в радиусе сложнейшей игры крупных держав. В такой ситуации страны региона, которые десятилетиями находились в состоянии конфликта, а сегодня ищут пути к достижению мира, как никто другой, понимают важность осторожной и сбалансированной политики. Возникает вопрос, сможет ли территория, которую десятилетиями воспринимали как очаг нестабильности, трансформироваться в пространство устойчивого баланса, и сохранится ли этот баланс в условиях давления крупных игроков?

Речь здесь не о механическом копировании швейцарской модели нейтралитета, а о поиске собственного уникального пути между конкурирующими центрами силы, где география перестала бы быть просто данностью и превратилась бы в настоящий стратегический актив.

Через Южный Кавказ проходят маршруты, которые еще недавно считались второстепенными, но сегодня они становятся жизненно важными артериями мировой торговли. Средний коридор — уже не запасной вариант, а полноценный мост между Китаем и Европой, и в этой новой реальности страны региона получают редкий шанс не просто обслуживать потоки, но и влиять на правила игры, определяя свое будущее. Превращение региона из буферной зоны в связующее звено между Востоком и Западом способно изменить саму природу рисков, сделав стабильность выгодной для всех участников процесса. Однако вместе с этим растет и ценность выбора, потому что Кавказ — это не вакуум, где можно действовать в одиночестве.

На Кавказе пересекаются интересы многих игроков и швейцарская модель нейтралитета, столь привлекательная на первый взгляд, для Кавказа остаётся, скорее, красивой утопией, чем достижимой реальностью. Швейцария веками строила свой нейтралитет, опираясь на географическую защищённость, экономическую самодостаточность и внутреннее единство, тогда как Кавказ живёт в совершенно иных условиях — на перекрёстке цивилизаций.

Внутренние различия в стратегических ориентирах стран региона также усложняют реализацию классического нейтралитета. Грузия была традиционно ориентирована на евроатлантическую интеграцию, Армения активно ищет новые форматы международного сотрудничества после поражения во второй Карабахской войне, а Азербайджан последовательно проводит многовекторную политику. Сохраняющиеся нерешённые вопросы и различия в национальных приоритетах делают формирование классической модели нейтралитета затруднительным, одновременно подчеркивая необходимость поиска более гибких и прагматичных форм взаимодействия.

Давление внешних игроков на Южный Кавказ, безусловно, велико и порой кажется, что возвращает регион в состояние турбулентности. Европейский союз приходит со своими нормами и институциональной логикой, Россия пытается сохранить свои стратегические приоритеты, а Соединенные Штаты рассматривают регион как элемент более широкой архитектуры безопасности. Каждый из этих игроков предлагает региону не только инвестиции, но и свою модель будущего устройства мира, и вот здесь возникает главный вопрос современности. Возможно ли принять необходимые ресурсы, не принимая при этом чужие правила игры, и можно ли стать открытой площадкой для сотрудничества, не превращаясь при этом в поле жесткой конкуренции держав?

Реальность такова, что Кавказ не станет зоной спокойного нейтралитета в ближайшем будущем, так как слишком велики интересы внешних игроков и слишком глубоки внутренние противоречия региона. Однако это не означает, что регион обречён быть вечной зоной риска и нестабильности. Как раз именно сейчас открывается окно возможностей, когда экономическая целесообразность начинает преобладать над военным противостоянием.

Сценарий новой версии «Швейцарии» вполне возможен, но он требует очень точной и мудрой настройки всех механизмов взаимодействия, включая прозрачные правила игры для всех партнеров и сильные национальные институты, способные выдерживать внешнее давление, сохраняя суверенитет. Необходима согласованная региональная политика, хотя бы по ключевым вопросам, таким как логистика тарифы и инвестиции. И главное — это отказ от логики краткосрочной выгоды в пользу долгосрочной устойчивости, что перекликается с мудрым подходом восточных партнеров.

Альтернативный прозападный сценарий выглядит иначе и он несет в себе риски, когда конкуренция внешних сил усиливается, правила начинают противоречить друг другу, инфраструктура развивается несинхронно, а регион постепенно фрагментируется на части. В этом случае Кавказ превратится не в единый мост между цивилизациями, а в набор отдельных участков с разной скоростью развития и разными интересами. Тогда выигрывают не страны региона, а те внешние силы, кто умеет играть на их различиях, извлекая пользу из разобщенности.

2026 год во многом станет определяющим для региона потому, что политические процессы в Армении, внутренняя динамика в Грузии, развитие транспортного коридора TRIPP, а также общая ситуация на Ближнем Востоке будут влиять на дальнейшую траекторию Кавказа.

Именно в этом контексте китайский вектор приобретает особое значение и глубину, потому что Пекин не стремится к доминированию на Кавказе в традиционном имперском смысле. Китай приходит на Кавказ с инвестициями, масштабными инфраструктурными проектами и долгосрочным стратегическим видением. Инициатива Пояс и путь открывает перед регионом поистине уникальные возможности стать настоящим живым мостом между динамичной Азией и процветающей Европой, соединяя цивилизации через диалог и взаимную выгоду. Китайские инвестиции в грузинскую инфраструктуру, интерес к развитию транспортных коридоров через Азербайджан и Армению — это гораздо больше, чем просто экономика или коммерция.

Это исторический шанс для кавказских стран диверсифицировать свои международные связи и снизить зависимость от традиционных игроков, обрести долгожданную большую степень свободы в принятии самостоятельных решений, определяющих будущее региона. Пекин предлагает партнерство, основанное на уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела, что созвучно стремлениям кавказских народов жить по своим законам, сохраняя свою культуру и идентичность.

Китайская философия долгосрочного планирования учит смотреть на десятилетия вперед, а не на ближайшие выборы, что особенно ценно для региона, который устал от нестабильности. В этом смысле сотрудничество с Китаем становится не просто экономическим выбором, а стратегической возможностью построить будущее, где Кавказ будет не объектом чужих интересов а хозяином собственной судьбы.

У народов Кавказа сегодня есть по-настоящему историческая возможность выработать свой собственный путь развития, основанный на мудром прагматизме, расширении экономического сотрудничества и глубоком взаимном уважении суверенитета. Это реальный шанс для региона определить своё место в меняющемся мире.

Ключевая задача стран Южного Кавказа заключается в том, чтобы укрепить свою роль как самостоятельных и ответственных участников международных процессов. Речь идёт о способности не просто реагировать на внешние вызовы, а формировать собственную повестку развития, диктовать свои условия сотрудничества и быть равноправными партнёрами в диалоге с крупными державами.

Сегодня Южный Кавказ — это пространство исторического выбора. Выбор между ролью простого транзитного коридора и ролью самостоятельного центра развития. Выбор между зависимостью от чужих решений и обретением собственного сбалансированного пути. Выбор между быстрыми, но поверхностными инвестициями и долгой продуманной стратегией, которая закладывает фундамент процветания на десятилетия вперёд. Именно от того, какой путь изберут кавказские народы, зависит, станет ли регион мостом, соединяющим цивилизации или останется ареной чужих интересов.

Мудрость, терпение и готовность смотреть вперёд — вот те качества, которые помогут Кавказу реализовать свой огромный потенциал и превратить географическое положение в главное преимущество. И возможно, главный вопрос состоит не в том, что станет ли Южный Кавказ новой Швейцарией, копируя чужой опыт, а в том, сможет ли он выработать собственную уникальную модель, где нейтралитет будет не просто декларацией на бумаге, а реальным инструментом силы и независимости.

Вовлечение новых партнеров из Азии предлагает государствам Южного Кавказа роль не разменной монеты в чужой игре, а полноправных хозяев собственного транзитного потенциала. Такой путь требует взвешенных решений, институциональной устойчивости и широкой общественной поддержки, однако он вполне реалистичен при последовательной и продуманной политике, и может стать одним из значимых элементов такой стратегии.