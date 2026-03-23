Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре возможную договоренность с Ираном. Об этом сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала телевидения Израиля Барак Равид.

Как он написал в X, стороны обсудили «усилия, направленные на то, чтобы открыть переговоры с Ираном, заявил источник».

«Как отметил источник, Вэнс и Нетаньяху рассмотрели компоненты возможного соглашения, призванного положить конец войне с Ираном», — добавил Равид.