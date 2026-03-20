Если сегодня оказаться в порту Алят или на железнодорожной станции в Грузии, то невозможно будет не заметить, что Южный Кавказ перестал быть просто строчкой в логистических отчётах. Это место, где реальность меняется на глазах, и это уже не прогноз аналитиков, а факт, который отображается в количестве контейнеров, контрактах на строительство, плотном графике дипломатических визитов. Ещё недавно регион воспринимали как периферию, через которую можно проложить трубу, но сейчас цифры говорят о другом.

Грузопоток по Среднему коридору из Китая вырос более чем в 25 раз всего за год, а товарооборот Китая с Азербайджаном уже приближается к $5 млрд. Это не просто статистика, а сигнал о том, что в регионе формируется новая архитектура евразийской торговли. И в этом узле пересекаются не только рельсы. Китайский «Пояс и путь» со своей скоростью и масштабом встречается с западными инициативами вроде Global Gateway, где во главе угла стоят стандарты и прозрачность. На бумаге эти подходы кажутся несовместимыми, будто два разных языка, но в портах и таможенных терминалах их представителям приходится договариваться ежедневно. Сюда приплетены интересы стран Центральной Азии, Индии, Ирана, стран Персидского залива, Турции, и карта стала сложнее бинарного противостояния. В итоге Южный Кавказ превращается в уникальную площадку, где глобальная конкуренция проверяется не декларациями, а тем, насколько эффективно разные системы умеют работать параллельно, превращая геоэкономическое напряжение в двигатель развития для всех участников процесса.

С одной стороны, китайская инициатива «Один пояс — один путь», которая живёт по законам скорости, масштаба и прагматизма, работает по схеме — решили, профинансировали, построили. С другой, западные инициативы и программы, такие как Global Gateway Евросоюза и американская Partnership for Global Infrastructure and Investment, которые предлагают иной путь, вносящий сначала стандарты, прозрачность, институциональные рамки, а потом уже бетон и рельсы. На первый взгляд, это две разные реальности. Но если присмотреться к геоэкономической карте Южного Кавказа, становится очевидно, что сводить всё к бинарному противостоянию Китая и Запада, все равно, что упустить из виду половину картины.

Параллельно развивается коридор «Север-Юг», где активно вместе работают Россия, Иран и Индия. Анонсирован амбициозный проект IMEC, который должен связать Индию с Европой через Ближний Восток, а страны Персидского залива тихо, но настойчиво инвестируют в портовую инфраструктуру региона. Турция также продвигает интеграционные инициативы в рамках Организации тюркских государств. Отдельного внимания заслуживает проект TRIPP, который фактически формирует альтернативу коридорной логике, предлагая интеграцию стран региона, включая Армению, в транспортные сети без потери суверенного контроля и без экстерриториальных механизмов.

На уровне деклараций и стратегических документов всё это действительно может выглядеть как клубок несовместимых подходов. Но стоит спуститься «на землю», в порты, на железнодорожные станции, в офисы логистических компаний, и картина меняется. Здесь китайские контейнеры спокойно идут по маршрутам, которые частично финансируют европейские банки развития. Турецкие подрядчики строят хабы, которые завтра будут обслуживать грузы из Индии. Саудовские инвестиционные фонды участвуют в проектах, где технологии и оборудование поставляют китайские компании. Армянские логисты изучают возможности TRIPP, параллельно работая с ЕАЭС и западными партнёрами.

Именно это повседневное, прагматичное сосуществование, а не громкое геополитическое противостояние, определяет сегодняшнюю динамику региона. Южный Кавказ стал сложной, многомерной системой, где успех измеряется не тем, чья модель «победит» в абстрактном соревновании, а тем, насколько эффективно разные игроки умеют находить точки соприкосновения в конкретных проектах, где компромисс рождается не в залах переговоров, а на стыке контейнеров, стандартов и финансовых потоков. И где будущее зависит не от идеологической чистоты подходов, а от способности превращать геоэкономическое напряжение в ресурс развития для всех, кто готов работать на этом перекрёстке.

Что стоит за этим сдвигом? Прежде всего, изменение логистической карты мира. Если ещё пять лет назад грузы из Китая в Европу шли преимущественно через Россию или морем, то сегодня ситуация изменилась. Для Китая Кавказ перестал быть просто «трубой» и Пекин заинтересован в устойчивости маршрута, а устойчивость невозможна без экономического развития самих стран региона. И здесь кроется первый пункт выгоды, поскольку, решая свою задачу по безопасности цепочек поставок, Китай неизбежно вкладывается и будет вкладываться в инфраструктуру Азербайджана, Грузии и Армении. Разница подходов ощущается на земле.

Китайская модель часто выигрывает во времени, поскольку решения принимаются быстро, финансирование выделяется под конкретные проекты, бюрократические барьеры минимизируются за счет межправительственных соглашений. Для стран Кавказа, нуждающихся в быстрой модернизации, это привлекательный вариант. Западные инициативы делают ставку на долгосрочную институциональную совместимость и сталкиваются с требованиями к экологическим стандартам, прозрачности закупок и правовому регулированию, которые могут замедлить старт проектов, однако они облегчают интеграцию региона в европейские рынки в будущем. Тут важно избегать упрощённого взгляда, будто это «битва титанов», где кто-то должен победить.

Для Тбилиси, Баку и Еревана такая конкуренция — возможность маневра, при котором выгодно использовать китайские инвестиции для создания «железного каркаса» экономики, одновременно внедряя западные стандарты управления для привлечения качественного капитала.

Поэтому перед нашим регионом стоит краеугольный вопрос как превратить эту конкуренцию в развитие. А ключ к ответу — в конкретных механизмах. Например, одна из озабоченностей китайских логистов — это разрозненность таможенных систем. Внедрение единой цифровой платформы для всех стран коридора могло бы снизить время простоя грузов на границах до 40%, что выгодно всем, благодаря чему Китай получает скорость, Кавказ — транзитные сборы и статус надежного партнера. Учитывая климатическую повестку ЕС, создание «зеленых логистических узлов» на территории Грузии и Азербайджана с использованием китайских технологий позволило бы региону экспортировать не только грузы, но и «углеродные единицы». Это своеобразные «экологические бонусы», на основе которых, если страна или компания снижает выбросы, например, за счёт солнечных панелей или электромобилей, она получает сертификат, который можно продать тем, кому нужно компенсировать свой углеродный след.

Для Южного Кавказа это шанс превратить «зелёные» инвестиции в дополнительный доход, и модернизируя логистику, регион не только улучшает инфраструктуру, но и зарабатывает на том, что делает транзит чище. А проекты, где китайский капитал сочетается с западными страховыми инструментами, могут снизить риски для всех участников, превратив геополитическую конкуренцию в финансовую синергию.

Взгляд в будущее Южного Кавказа требует сценарного подхода. В оптимистичном варианте регион становится универсальным хабом, где китайские товары проходят европейскую сертификацию, а Китай снижает логистические риски, страны Кавказа получают диверсифицированную экономику. В рисковом сценарии политическая нестабильность или конфликт стандартов могут привести к фрагментации маршрута. В этом случае Китай будет вынужден искать обходные пути, а регион рискует потерять инвестиционную привлекательность и стратегическое значение. Именно поэтому прагматичный диалог становится важнее идеологических предпочтений. Южный Кавказ сегодня это уже не просто карта для прокладки путей, а тестовая площадка, где проверяется, способны ли разные экономические системы сосуществовать в одном пространстве и работать на общий результат. И от того, насколько эффективно удастся совместить китайскую эффективность с западными стандартами, зависит не только будущее региона, но и устойчивость всей евразийской логистики.

В конечном счете вопрос не в том, чья модель «победит», а в том, как извлечь максимальную пользу из их взаимодействия. Для стран Южного Кавказа — это исторический шанс, по которой нет необходимости выбирать между Востоком и Западом, а есть необходимость научиться работать с обоими, извлекая преимущества из конкуренции и находя точки соприкосновения в конкретных делах. Для Китая — это возможность продемонстрировать, что его подход способен адаптироваться к сложным региональным контекстам, а для Запада — проверить, насколько его стандарты могут быть реализованы в условиях ограниченного времени и ресурсов. И если этот эксперимент удастся, Южный Кавказ может стать примером того, как геоэкономическая конкуренция, управляемая дипломатией и прагматизмом, превращается в двигатель развития для всех участников процесса.