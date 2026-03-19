Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил своих предшественников — президентов Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна — в сокрытии от армянского народа правды по карабахскому урегулированию.

Как сообщают армянские СМИ, об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.

Пашинян отметил, что все его предшественники признавали Карабах частью Азербайджана, но скрывали это от граждан. Он также подчеркнул, что правда о Лиссабонском саммите 1996 года была скрыта, однако теперь документы полностью опубликованы, и народ видит факты.

«Почему правду скрывали? Почему правда о Лиссабонском саммите 1996 года была скрыта, а теперь документы полностью опубликованы? Почему нет никакой шумихи вокруг этих документов? Ее нет, потому что все уже опубликовано, и вся правда показана народу», — заявил премьер-министр.