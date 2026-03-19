19 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства и братский азербайджанский народ с наступающими священным праздником Рамазан и Новруз байрамы, передал нашему народу наилучшие пожелания.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления, в свою очередь поздравил Шавката Мирзиёева и братский узбекский народ с праздниками, пожелал Узбекистану дальнейшего процветания и благополучия.

В ходе телефонного разговора были также затронуты азербайджано-узбекские отношения стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах.

Президенты Азербайджана и Узбекистана выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке, подчеркнули важность снижения напряженности политико-дипломатическими средствами.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и будущим контактам.