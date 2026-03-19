Назван размер страховой выплаты по безработице. Завотделом Государственного агентства занятости Лейла Рзаева в эфире DOST TV отметила, что существуют минимальный и максимальный пределы страховых выплат.

Минимальный размер страховой выплаты по безработице равен минимальному размеру заработной платы по стране, а максимальная сумма не должна превышать размера средней заработной платы по стране. В текущем году этот показатель составляет от 400 до 1102 маната 90 гяпиков.

Рзаева отметила, что страховая выплата по безработице может выплачиваться от 3 до 6 месяцев в зависимости от формы аннулированного договора о трудоустройстве. Если трудовой договор был расторгнут в связи с завершением срока действия, то в соответствии со статьей 68, пунктом b второй части, а также первой и второй частей статьи 73 Трудового кодекса АР, лицу назначается страховая выплата сроком на три месяца. Однако в случае расторжения трудового договора с работником по другим причинам назначается страховая выплата по потере работы сроком на 6 месяцев.

В случае, если лицо в течение 24 месяцев после истечения страхового периода не сможет трудоустроиться, ему на основе личного обращения в органы занятости могут назначить дополнительную страховую выплату еще на три месяца.