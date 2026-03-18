Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 18 марта посетили село Ханоба Ходжавендского района, где ознакомились с ходом восстановления индивидуальных домов и инфраструктуры.

Затем глава государства и первая леди побывали в доме переселенца Бейбалы Гасымова.

Во время визита глава государства позволил юному жителю Ханобы сесть за руль своего автомобиля.

Позднее Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с жителями, вернувшимися в село Ханоба.

Президент вместе с жителями зажёг новрузский костёр.