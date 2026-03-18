В Бакинском метро по случаю праздника Новруз будут выставлены ретро-вагоны.

Как сообщили в Бакметрополитене, экспозиция будет организована на станции «Ичери шехер».

Пассажиры смогут увидеть ретро-вагоны 19, 20 и 21 марта с 10:00 до 22:00 на первом пути станции.

Среди экспонатов будут вагон типа «А», входивший в состав первого поезда метро в бывшем СССР, а также вагоны типов «Г» и «Е», произведенные в 1950-х годах.

«Эти вагоны вызовут ностальгические чувства, особенно у представителей старшего поколения», — отметили в метрополитене.