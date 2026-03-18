В рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения», 17 марта из Федеративной Республики Германия были реадмиссированы 23 гражданина Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры в направлении оперативного решения проблем реадмиссируемых граждан Азербайджанской Республики, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.