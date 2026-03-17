В ближайшие недели Баку вновь окажется в центре внимания мирового сообщества. С 17 по 22 мая в столице Азербайджана пройдёт 13-я сессия Всемирного форума городов ООН (WUF13). Она посвящена теме «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». Это вторая по значимости площадка ООН после COP29. Работать форум будет на территории Бакинского олимпийского стадиона, где уже интенсивно ведутся строительно-монтажные работы. Здесь возводятся временные павильоны, подготавливаются конференц-залы, создаётся техническая инфраструктура и стремительно развивается логистика. Работа специалистов направлена на обеспечение комфортных и современных условий для участников форума.

Эксперты подчёркивают: форум ещё раз продемонстрирует и укрепит лидерские позиции Азербайджана в такой деликатной сфере, как современное градостроительство.

А вот здесь нужны подробности. И желательно без традиционного нытья на тему «Баку уже не тот». Города, особенно крупные мегаполисы, живут, развиваются, их невозможно накрыть стеклянным колпаком и превратить в один большой музей-экспонат. Да, в мире есть города, целиком объявленные памятниками архитектуры, но это, во-первых, небольшие города. А во-вторых, они живут исключительно туризмом. Проделать нечто подобное с живым, растущим мегаполисом практически невозможно. Поэтому в мире востребованы другие градостроительные технологии — сочетание истории и современности, безопасность, высокие экологические стандарты, снижение экологической и шумовой нагрузки на жителей городов…

Даже самый беглый взгляд на всё то, что было сделано в Азербайджане за годы независимости в этой сфере, производит впечатление. Это не только «Пламенеющие башни», которые видны с узких улочек Ичери Шехер. Это бульвар на месте старых заводов. Это, в лучшем смысле слова, амбициозный проект «Белого города» на месте бывшего промышленного «Чёрного города». Это новые парки и транспортные развязки. Но не только.

Уникальный градостроительный опыт накоплен в Азербайджане на освобождённых территориях, где приходилось решать самые разные задачи. Агдам, разрушенный до основания, который называли «Хиросимой Кавказа», Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар — восстанавливаются с нуля. И не просто возвращаются «как было», но и возрождаются с учётом современных требований: с промышленными кластерами и туристическими зонами, с новой транспортной системой…

Уникальные градостроительные задачи решаются сегодня в Шуше. После вандализма, учинённого здесь армянскими оккупантами, надо восстановить многие исторические здания. Но не только. Необходимо вернуть Шуше исторический облик, избавиться от безликих блочных пятиэтажек, которые никак не соответствуют облику столицы Карабахского ханства, уже в соответствии с новыми требованиями восстановить коммуникации и городскую систему жизнеобеспечения. Наконец, необходимо поэтапно разобрать здания, которые получили повреждения во время боёв.

В Ханкенди — уже другие задачи: прежде всего, необходимо избавиться от «нахалстроя» сепаратистов, возведённого без учёта генплана и градостроительных норм. Необходимо развивать город с учётом новых задач, заложить потенциал для развития.

Напомним: в Азербайджане уже не раз проходил Национальный форум по градостроительству. Многие его заседания состоялись именно на освобождённых территориях, где реализуются самые, пожалуй, важные проекты. И сегодня Азербайджан готовится к проведению WUF13.

Азербайджан после восстановления независимости неоднократно принимал у себя авторитетные международные форумы. Но WUF13 играет здесь особую роль. Речь идёт о подтверждении лидирующей роли нашей страны в градостроительных технологиях. Уникальный опыт, накопленный и в ходе строительства «архитектурных чудес» в Баку, и реализации таких проектов, как «Белый город», и в особенности в восстановлении освобождённых от оккупации территорий с использованием технологий «умных сёл» и «умных городов», не просто востребован мировым градостроительным и архитектурным сообществом. Форум подтверждает лидирующие позиции Азербайджана в этой сфере. А это дорогого стоит.