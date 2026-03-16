Проект, реализуемый на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Абдулвахаба Саламзаде, близится к завершению.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, В рамках проекта ликвидирована разделительная перегородка, что позволит обеспечить прямой выезд с улицы Абдулвахаба Саламзаде в сторону проспект Зии Буниятова и круг 20 Января. Это позволит устранить заторы, возникающие из-за автомобилей, поворачивающих направо с улицы Абдулвахаба Саламзаде и разворачивающихся обратно на Тбилисский проспект.

Также перекрёсток Тбилисского проспекта и улицы Абдулвахаба Саламзаде будет регулироваться светофором, а для пешеходов создадут безопасные переходы.

Проект реализуется в рамках государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы совместно с Главным управлением государственной дорожной полиции и Центром интеллектуального управления транспортом.