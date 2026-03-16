США должны гарантировать, что атак на Иран больше не будет — без этого условия переговоры не имеют смысла.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в социальной сети Х.

«Говорить об окончании войны бессмысленно, пока не мы удостоверимся в том, что атак на наши земли больше не будет в будущем», — написал он.

Пезешкиан подчеркнул, что говорил об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он отметил, что использование военных баз США на Ближнем Востоке с целью подрыва отношений Ирана со странами Персидского залива должно прекратиться.