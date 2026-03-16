Канцлер Германии Фридрих Мерц в ответ на требования президента США Дональда Трампа к партнерам по НАТО заявил, что ожидает уважительного отношения друг к другу внутри альянса.

Ранее американский лидер заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если государства-члены не окажут помощь США в разблокировке Ормузского пролива.

На пресс-конференции в Берлине Мерц напомнил, что НАТО является «оборонительным, а не наступательным альянсом».

«Поэтому я хотел бы, чтобы мы также с необходимым уважением относились друг к другу в альянсе», — сказал он.

«До сегодняшнего дня нам неизвестна концепция того, как такая операция вообще может получиться», — заявил канцлер, комментируя возможность военной миссии по разблокировке Ормузского пролива. Мерц также высказал мнение, что добиться бомбардировками смены власти в Тегеране, учитывая опыт последних десятилетий, едва ли удастся.

«Дальнейшее расширение боевых действий несло бы в себе серьезные риски для наших партнеров на Ближнем Востоке и во всем регионе Персидского залива», — считает Мерц.

Он предостерег и от краха иранской государственности, нарушения территориальной целостности Ирана и его экономики. «Эту войну необходимо как можно скорее закончить, имея ясный план, стратегию», — заявил Мерц.