Азербайджан и Россия работают над полным восстановлением отношений.

Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.

«Идет активный процесс нормализации. Есть динамика в торгово-экономической сфере, в области политических и гуманитарных контактов».

Мустафаев выразил надежду на восстановление турпотока из России в страну в 2026 году:

«У нас был очень большой поток туристов из РФ в 2024 году. В силу определенных обстоятельств этот поток сократился в 2025 году. Но, как показывают цифры января 2026 года, у нас есть основания рассчитывать на то, что этот поток восстановится», — сказал он.

По его словам, в январе 2025 года Азербайджан посетили 41 тыс. туристов из РФ, а в январе 2026 – более 42 тыс.

За 2025 год турпоток из РФ в Азербайджан составил 615 тыс. человек против 730 тыс. туристов в 2024 году.

Мустафаев добавил, что в условиях крайне напряденной международной и региональной обстановки, Азербайджан остается маленьким островком стабильности, безопасности и благополучия.

Дипломат отметил, что туризм в Азербайджане быстро развивается.

«Мы активно работаем над развитием нашей инфраструктуры, включая отели, региональные маршруты, сферу туристических услуг, программы развития», — подчеркнул посол.