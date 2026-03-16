Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает AПA, в письме говорится:

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице братский народ Казахстана по случаю успешного завершения референдума по новой Конституции Республики Казахстан.

Результат референдума — принятие новой Конституции — является ярким выражением единства и национальной воли Вашего народа, проявлением большого доверия и уверенности в Вас, а также свидетельством поддержки проводимой Вами решительной политики во имя благополучия Казахстана. Нет сомнений, что это важное событие, предусматривающее модернизацию политической системы и совершенствование модели управления, положит начало новому этапу в истории Казахстана, внесёт вклад во всестороннее развитие братской страны и ещё больше укрепит её роль и позиции на международной арене.

Уверен, что азербайджано-казахстанские связи, стратегическое партнёрство и союзничество, основанные на дружбе, братстве, взаимном доверии и поддержке, черпающие силу из общей истории и богатых духовных ценностей наших народов, и впредь будут развиваться по восходящей линии и ещё больше укрепляться благодаря нашим совместным усилиям.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ещё раз поздравляю Вас с этой большой победой, желаю Вам новых успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а братскому народу Казахстана — постоянного мира, благополучия и процветания».