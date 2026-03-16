Житель Астаринского района Азербайджана, поехавший на заработки в Россию, был отправлен на фронт.

Как сообщает АПА, житель села Машхан Астаринского района, Эльвин Гасанов (1991 г.р.) поехал в Россию на заработки, однако позднее при загадочных обстоятельствах был привлечён к службе в армии этой страны и отправлен на линию фронта.

По словам его родственников, после отправки на фронт он пропал без вести в одном из первых боёв. Уже три месяца об Эльвине Гасанове ничего не известно.

Члены семьи обратились по поводу него в соответствующие инстанции.