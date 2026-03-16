Украина может присоединиться к Евросоюзу без первоначального доступа ко всем его механизмам и структурам. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр страны по вопросам евроинтеграции Тарас Качка.

Чиновник и дипломат подчеркнул, что Украина «не будет способна» войти в ЕС с доступом ко всем механизмам, и такой «механики не будет». Однако детали вступления страны в объединения должна будет решить рабочая группа, которая будет составлять соглашение, отметил он.

«Дискуссии по поводу права голоса, в каких советах ЕС мы участвуем, не участвуем — это все дискуссии в рамках рабочей группы по написанию договора о вступлении. Надо обсудить, как это будет работать. Там есть очень много нюансов, но нам главное начать дискуссию сейчас, в этом году», — сказал Качка.

Он отметил, что, скорее всего, для Украины будут введены «переходные периоды». Качка подчеркнул, что европейские страны могут временно ограничить доступ украинцев к своему рынку труда, также Украине «понадобится время, чтобы научиться эффективно использовать деньги из фондов ЕС».

«Это привычный путь, который проходили другие страны, вступавшие в ЕС», — отметил он.