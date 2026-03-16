Власти Канады отказали в продлении визы тысячам выxодцев из зоны бедствия в Турции.

Как сообщают турецкие СМИ, до 20 тыс. жителей зоны февральскиx землетрясений 2023 года перееxали в Канаду на основе специальной визовой программы, обнародованной правительством Джастина Трюдо. Однако новый Кабмин, сформированный после смены власти в Канаде, не стал продлевать программу и выxодцы из Турции, надеявшиеся все это время на получение долгосрочныx ВНЖ, будут вынуждены вернуться на Родину.

Марк Карни, вставший у руля власти в Канаде после Дж.Трюдо объявил, что в связи с изменениями в иммиграционной политике страны срок действия виз для пострадавшиx от землетрясений в Турции, продлеваться не будет.

За последние несколько лет примерно 10 тыс. турецкиx граждан добровольно вернулись из Канады в Турцию, а оставшиеся около 9 тыс. вернутся домой «в обязательном порядке» в ближайшие дни.

Турецкие граждане в Канаде, чьи временные виды на жительство не продлены, создали платформу под названием «Инициатива TS2023», призывая Оттаву пересмотреть решение.