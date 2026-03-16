В феврале нынешнего года Азербайджан, по сравнению с предыдущим месяцем, поднялся на одну позицию и занял 80-е место среди 153 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

Об этом говорится в отчете Speedtest Global Index.

Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 91,27 Мбит/с. По сравнению с показателем годичной давности (69,15 Мбит/с) это означает рост на 32 %.

По скорости фиксированного широкополосного интернета Азербайджан опередил Турцию (77,68 Мбит/с), Иран (23,53 Мбит/с), Грузию (44,35 Мбит/с), Армению (82,77 Мбит/с), Беларусь (90,78 Мбит/с), Казахстан (88,13 Мбит/с), Кыргызстан (86,25 Мбит/с) и Таджикистан (41,85 Мбит/с).

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур с показателем 420,92 Мбит/с. Последнюю строчку заняла Куба — 3,86 Мбит/с.

В феврале Азербайджан также улучшил позиции по скорости мобильного интернета, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим месяцем и заняв 50-е место среди 104 стран со средней скоростью 94,95 Мбит/с.

Первое место по скорости мобильного интернета заняли Объединенные Арабские Эмираты с показателем 681,18 Мбит/с. Последнюю позицию заняла Боливия — 15,71 Мбит/с.

В отчете также представлены показатели по городам. Так, Баку по скорости фиксированного широкополосного интернета поднялся на две позиции по сравнению с предыдущим месяцем и занял 113-е место среди 201 города со скоростью 91,01 Мбит/с.

Рейтинг городов по скорости фиксированного широкополосного интернета возглавил Абу-Даби с показателем 434,61 Мбит/с. Последнее место занял город Алеппо — 2,94 Мбит/с.

По скорости мобильного интернета Баку занял 82-е место среди 150 городов со скоростью 113,56 Мбит/с, сохранив свою позицию по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Абу-Даби с показателем 745,89 Мбит/с. Последнюю строчку занял город Ла-Пас (Боливия) — 13,79 Мбит/с.